Лавров заявил, что дело Эпштейна обнажило лицо коллективного Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на телеканале НТВ заявил, что дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за педофилию, раскрывает истинную сущность коллективного Запада.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на телеканале НТВ заявил, что дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за педофилию, раскрывает истинную сущность коллективного Запада.

По словам главы МИД, этот случай обнажает природу так называемого «глубинного» альянса, который стремится управлять не только западными странами, но и всем миром.

Лавров выразил уверенность, что любому здравомыслящему человеку очевидно: подобные явления представляют собой «чистой воды сатанизм* (экстремистское движение, запрещенное в РФ)» и находятся за гранью человеческого понимания.

Ранее сообщалось, что Эпштейн намеревался создать новую валюту для Зимбабве.

* — экстремистское движение, запрещенное в РФ.

* — экстремистское движение, запрещенное в РФ.

