Партия премьера Японии получила две трети мест в нижней палате парламента

Исходя из анализа результатов ЛДП под руководством предыдущих председателей, который провели РИА Новости, это стало ее лучшим результатом за последние 20 лет. До этого рекордное число мест партия получала при Дзюнъитиро Коидзуми в 2005 году (296 мест) и Синдзо Абэ в 2012 году (294 места).