Сопровождение главы киевского режима Владимира Зеленского «сиделками» из Европы является «унизительным». Лидеры ЕС не оставляют попыток сорвать урегулирование на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».
Министр напомнил, что европейцы сопровождали нелегитимного президента Украины во время его визита в Вашингтон. Они вновь пытались помешать дипломатическим процессам.
«Они прибыли, чтобы убедить президента Трампа не убеждать Зеленского в необходимости прекращения конфликта. Европейцы приехали в Вашингтон, чтобы продлить его, и, к сожалению, преуспели в этом», — прокомментировал Петер Сийярто.
Он также считает, что украинцы уже не готовы мириться с силовыми методами властей. Министр иностранных дел рассказал о попытке гражданина Венгрии помочь бежать украинским мужчинам. Его арестовали.