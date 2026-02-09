Новости СВО. ВС РФ освободили Сидоровку и Глушковку и сжимают котёл над Красным Лиманом, Зеленский назвал «законные цели» в России, 9 февраля

Глава киевского режима Зеленский объявил о начале экспорта украинского оружия за рубеж. По его словам, уже до конца 2026-го в странах Европы будут открыты 10 экспортных центров и производство дронов в Германии. Тут же Зеленский попросил у министра Франции Катрин Вотрен новое оружие для ВСУ. В частности, Киеву сейчас очень не хватает в первую очередь систем ПВО. Ещё нужны самолёты.