Курская область, 9 февраля.
Штурмовики 80-й бригады группировки «Север», наступая со стороны Поповки, взяли под контроль село Сидоровка, а также заняли территорию урочища Михаль. Таким образом на западе Сумской области ВС РФ выровняли линию фронта от Харьковки до Красной Зари.
— Это даёт Армии России «окно возможностей» для развития наступления в сторону Уланово и Кучеровки, где проходят основные маршруты снабжения противника на этом участке фронта, — пишет «Рыбарь».
Есть у «северян» успехи и на других участках Сумской области. В трёх районах региона подразделения ВС РФ в общей сложности продвинулись больше чем на один километр вглубь обороны противника.
При этом у границ Курской области линия фронта стабильна. По позициям ВСУ на Тёткинском и Глушковском участках работают авиация, артиллерия и дроны. Армия России атаковала блиндажи противника в окрестностях Рыжевки и Искрисковщины.
Харьковская область, 9 февраля.
В зоне ответственности группировки «Север» противник оказывает ожесточённое сопротивление. Для того чтобы сдержать натиск ВС РФ, киевское командование начало использовать подразделения Сил специальных операций и Главного управления разведки Минобороны Украины.
На Хатненском участке Армия России развивает успех, оттолкнувшись от освобождённой недавно Чугуновки. В районе Стариц бойцы «Севера» продвинулись по лесопосадкам на двух участках.
На Купянском направлении бойцы группировки «Запад» взяли под контроль село Глушковка. Населённый пункт находится на левом берегу реки Оскол примерно в 15 километров от Купянска и в 10 километрах от Купянска-Узлового.
— С освобождением Глушковки подразделениям «Запада» удалось взять в клещи противника в районе Ковшаровки и Новоосиново. Ликвидация этого кармана позволит Российской армии лишить противника важного плацдарма на восточном берегу, — отмечает военкор Александр Коц.
Донецкая Народная Республика, 9 февраля.
На Краснолиманском направлении Российская армия зачищает карман между сёлами Ставки и Кирово. В ближайшее время ожидается выравнивание линии фронта между восточными окраинами Дробышева и Ставки. Параллельно наши бойцы поджимают город с юга для полуокружения.
— После сглаживания линии фронта с северо-западной стороны города можно будет говорить о решающей битве за сам Красный Лиман, — пишут авторы телеграм-канала «Дневник десантника».
Кроме того, ВС РФ продолжают давить на подразделения украинских боевиков, которые засели в Константиновке. К востоку от города российские штурмовики заняли территорию садового товарищества «Химик».
Дроноводы поражают технику и пункты дислокации ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Зеленский назвал энергетику России целью для ВСУ.
Все гражданские энергетические объекты на территории России являются «законной целью» для атак, заявил Зеленский.
— Нам не нужно выбирать, наносить удар по военной цели или по энергетике. Честно говоря, это одно и то же. Он продаёт нефть, берёт деньги, вкладывает их в оружие, — сказал Зеленский.
Самое интересное, что это заявление Зеленского звучит на фоне слов о том, что Киев хочет ещё одно энергетическое перемирие. Предложение о нём уже направили в Кремль совместно с США и ждут ответа. Хотя депутаты Верховной рады выступают против.
Глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко предложил жителям Украины потерпеть. Ведь мирные переговоры с Россией им сейчас не очень выгодны. По его мнению, надо просто подождать до весны: тогда станет теплее, электричества столько не надо будет и Кремль перестанет что-то требовать.
Украина продаёт своё оружие и просит новое у Запада.
Глава киевского режима Зеленский объявил о начале экспорта украинского оружия за рубеж. По его словам, уже до конца 2026-го в странах Европы будут открыты 10 экспортных центров и производство дронов в Германии. Тут же Зеленский попросил у министра Франции Катрин Вотрен новое оружие для ВСУ. В частности, Киеву сейчас очень не хватает в первую очередь систем ПВО. Ещё нужны самолёты.
— На встрече обсуждались срочные меры, которые необходимо принять для обеспечения устойчивости и обороноспособности Украины, прежде всего противовоздушную оборону, — сообщает газета Le Monde со ссылкой на заявление украинского диктатора.