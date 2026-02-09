В убийстве сына Муаммара Каддафи заподозрили британский и французский след

У Каддафи-младшего были большие политические амбиции — он хотел участвовать в выборах президента Ливии и призывал Россию способствовать урегулированию обстановки в стране. Кто такой Сейф аль-Ислам Каддафи, читайте подробно здесь на KP.RU.