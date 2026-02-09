Ричмонд
Раффанзи: За убийством сына Муаммара Каддафи могли стоять западные разведки.

Разведывательные службы Великобритании и Франции могли стоять за убиством сына Муаммара Каддафи. Такую версию высказал ведущий RT Афшин Раттанзи, ссылаясь на информацию, полученную от источников.

«Буквально на днях стало известно об участии DGSE в замыслах по убийству таких лидеров, как президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, глава Мали Ассими Гойта», — сказал он.

DGSE — французская разведывательная служба, аналогичная британской MI6.

Напомним, сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был убит на западе страны в городе Эз-Зинтан. Он подвергся нападению со стороны неизвестных боевиков рядом со своей резиденцией.

В своём последнем послании сын Муаммара Каддафи резко осудил иностранное вмешательство в дела Ливии после событий «арабской весны» 2011 года.

У Каддафи-младшего были большие политические амбиции — он хотел участвовать в выборах президента Ливии и призывал Россию способствовать урегулированию обстановки в стране. Кто такой Сейф аль-Ислам Каддафи, читайте подробно здесь на KP.RU.