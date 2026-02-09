«Призвали уйти»: Стармер оказался под ударом из-за связей Мандельсона с Эпштейном

Максуини, уходя с поста, заявил о личной ответственности за это решение, но выразил полную поддержку Стармеру. В то же время, как отмечает издание, многие лейбористы открыто сомневаются в способности Стармера сохранить свой пост на фоне развивающегося кризиса.