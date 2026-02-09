Ричмонд
«Призвали уйти»: Стармер оказался под ударом из-за связей Мандельсона с Эпштейном

В британской политике разрастается скандал, связанный с назначением бывшего посла в США Питера Мандельсона, чьи связи с осуждённым финансистом Джеффри Эпштейном стали причиной отставки главы аппарата премьер-министра Моргана Максуини.

В британской политике разрастается скандал, связанный с назначением бывшего посла в США Питера Мандельсона, чьи связи с осуждённым финансистом Джеффри Эпштейном стали причиной отставки главы аппарата премьер-министра Моргана Максуини.

Как сообщает Daily Mail, часть депутатов от правящей Лейбористской партии призывает к отставке самого премьер-министра Кира Стармера, утверждая, что он должен нести ответственность за утверждение кандидатуры Мандельсона, несмотря на известные компрометирующие обстоятельства.

«Депутаты парламента от лейбористской партии призвали Кира Стармера уйти в отставку после того, как глава его администрации был вынужден покинуть Даунинг-стрит из-за скандала с Питером Мандельсоном», — пишет издание.

Максуини, уходя с поста, заявил о личной ответственности за это решение, но выразил полную поддержку Стармеру. В то же время, как отмечает издание, многие лейбористы открыто сомневаются в способности Стармера сохранить свой пост на фоне развивающегося кризиса.

Ранее Лавров заявил, что дело Эпштейна обнажило лицо коллективного Запада.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

