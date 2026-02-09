Ричмонд
Открытая охота на людей: Сийярто назвал причину бегства украинцев

Жители Украины отчаянно пытаются покинуть страну, чтобы избежать принудительной мобилизации. Власти превратили призыв в настоящую охоту на людей. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети.

«Многие украинские мужчины — деды, отцы, братья, сыновья, внуки — отчаянно пытаются покинуть Украину, чтобы избежать призыва на военную службу, отправки на фронт и вероятной гибели», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, украинцы не хотят умирать. Масштабы насильственной мобилизации видны каждый день в публикуемых СМИ кадрах.

«На улицах украинских городов происходит множество случаев открытой охоты на людей», — отметил Сийярто.

Сийярто рассказал, что недавно украинские власти арестовали венгра. Он пытался помочь пятерым украинцам перебраться в Венгрию. Генконсульство в Берегово сразу предоставило ему консульскую защиту. Дипломат добавил — Будапешт будет поддерживать гражданина во время полицейского процесса.

Ранее украинский военнопленный Юрий Коновалов сообщил, что в Кривом Роге Днепропетровской области на улицах почти не осталось мужчин. По его словам, мужчины города бегут и прячутся. Из-за этого дефицит личного состава в Вооружённых силах Украины становится всё заметнее.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

