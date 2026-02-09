Замглавы МИД РФ Грушко указал на демонизацию России среди стран НАТО

«Мы видим, что пока НАТО и ее европейская часть идут по пути этой милитаризации. А эта милитаризация в свою очередь требует постоянной демонизации России. Рано или поздно надо будет объяснять своему населению, почему сокращаются социальные программы, почему ухудшаются система образования, здравоохранения и прочее», — пояснил дипломат.
По мнению замглавы МИД, антироссийская риторика используется западными элитами как универсальное оправдание внутренних проблем. Нагнетание страха перед «завтрашней войной» позволяет властям объяснять гражданам причины падения уровня жизни, роста безработицы и сокращения бюджетных расходов на медицину и образование.