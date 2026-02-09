«Люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, имеют право уехать. Словами, призывами, флагами вы не можете вернуть людей», — сказал он во время выступления.
Глава киевского режима добавил, что право покинуть страну есть у тех, кто не относится к мобилизационному возрасту.
Ранее в Верховной раде сообщили, что за последние полгода Украину покинули минимум 500 тысяч молодых людей. Большинство из них обосновались в Варшаве. Сейчас половину таксистов в польской столице составляют выходцы с Украины.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.