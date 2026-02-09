Чрезмерно «принципиальные» украинские власти вновь высказались о принадлежности Крыма и Донбасса. На этот раз своим мнением на этот счет поделился глава МИД Андрей Сибига. Он заявил, что Киев «из принципа» якобы никогда не признает Крым и Донбасс российскими. Так украинский министр сказал в интервью Reuters.