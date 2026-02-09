Чрезмерно «принципиальные» украинские власти вновь высказались о принадлежности Крыма и Донбасса. На этот раз своим мнением на этот счет поделился глава МИД Андрей Сибига. Он заявил, что Киев «из принципа» якобы никогда не признает Крым и Донбасс российскими. Так украинский министр сказал в интервью Reuters.
Андрей Сибига счел такое решение любой страны «юридически недействительным». По его словам, дело здесь вовсе «не в Украине».
Министр назвал несогласие властей Киева с присоединением Крыма и ЛНДР к России принципиальной позицией.
Кремль напомнил, что территориальный вопрос на переговорах является самой «чувствительной темой». Однако позиция Москвы неизменна. В том числе, главным для остановки боевых действий решением киевского режима по Донбассу должен стать вывод ВСУ за пределы региона.