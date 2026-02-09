Reuters: Штаты и Украина обсудили график подготовки мирного соглашения и выборов

Проект мирного соглашения между РФ и Украиной может быть представлен до марта. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.
— Официальные лица Украины и Соединенных Штатов обсудили график, включающий подготовку проекта соглашения с Россией к марту и проведение референдума по нему на Украине наряду с выборами в мае, — говорится в статье.
Также Киев хочет добиться от Запада гарантий безопасности для предотвращения возможного возобновления боевых действий. Это должно произойти после вступления в силу соглашения о прекращении огня, отмечается в публикации.
Украинский президент Владимир Зеленский опасается, что его американский коллега Дональд Трамп самостоятельно заключит сделку с РФ об Украине без участия Киева. Об этом 8 февраля написало издание Politico. По мнению авторов статьи, лидер Соединенных Штатов может захотеть быстрее решить украинский вопрос перед промежуточными осенними выборами в США.
Автор материала указывает на наличие американских инициатив, которые нацелены на ускоренное разрешение украинского кризиса.