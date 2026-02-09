Reuters: Штаты и Украина обсудили график подготовки мирного соглашения и выборов

Украинский президент Владимир Зеленский опасается, что его американский коллега Дональд Трамп самостоятельно заключит сделку с РФ об Украине без участия Киева. Об этом 8 февраля написало издание Politico. По мнению авторов статьи, лидер Соединенных Штатов может захотеть быстрее решить украинский вопрос перед промежуточными осенними выборами в США.