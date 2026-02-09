Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Штаты и Украина обсудили график подготовки мирного соглашения и выборов

Проект мирного соглашения между РФ и Украиной может быть представлен до марта. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Проект мирного соглашения между РФ и Украиной может быть представлен до марта. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

— Официальные лица Украины и Соединенных Штатов обсудили график, включающий подготовку проекта соглашения с Россией к марту и проведение референдума по нему на Украине наряду с выборами в мае, — говорится в статье.

Также Киев хочет добиться от Запада гарантий безопасности для предотвращения возможного возобновления боевых действий. Это должно произойти после вступления в силу соглашения о прекращении огня, отмечается в публикации.

Украинский президент Владимир Зеленский опасается, что его американский коллега Дональд Трамп самостоятельно заключит сделку с РФ об Украине без участия Киева. Об этом 8 февраля написало издание Politico. По мнению авторов статьи, лидер Соединенных Штатов может захотеть быстрее решить украинский вопрос перед промежуточными осенними выборами в США.

Автор материала указывает на наличие американских инициатив, которые нацелены на ускоренное разрешение украинского кризиса.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше