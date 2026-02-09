Ричмонд
Суд конфисковал средства у организатора игорного ОПГ на Камчатке

Суд конфисковал у организатора игорного ОПГ на Камчатке 161 миллион рублей.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 9 фев — РИА Новости. Камчатский краевой суд по требованию прокуратуры конфисковал более 161 миллиона рублей, которые 36-летняя жительница региона получила от организации нелегальных азартных игр, сообщает прокуратура Камчатского края.

«Краевой суд признал доводы государственного обвинителя обоснованными и принял решение о конфискации у осужденной 161 млн рублей», — проинформировало надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

Петропавловск-Камчатский городской суд в июле 2025 года признал женщину виновной по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, в особо крупном размере), однако отказал в изъятии полученных ею средств. В суде было установлено, что в период с января 2023 года по февраль 2024 года осужденная в составе преступной группы незаконно организовала азартные игры в трех нелегальных игорных заведениях, получив от этого прибыль свыше 161 миллиона рублей.

Прокуратура Камчатского края, оспорив судебный акт, доказала, что женщина выполняла управленческую функцию в организованной группе. Камчатский краевой суд согласился с этими доводами и удовлетворил требования прокуратуры о конфискации.

