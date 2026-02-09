Суд конфисковал средства у организатора игорного ОПГ на Камчатке

Петропавловск-Камчатский городской суд в июле 2025 года признал женщину виновной по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, в особо крупном размере), однако отказал в изъятии полученных ею средств. В суде было установлено, что в период с января 2023 года по февраль 2024 года осужденная в составе преступной группы незаконно организовала азартные игры в трех нелегальных игорных заведениях, получив от этого прибыль свыше 161 миллиона рублей.