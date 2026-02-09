Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«За одну ночь»: на Западе началась паника после удара России по Украине

JW: Киев поставляет большую часть электричества для ВСУ за счет мирных жителей.

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Киевский режим, испытывающий инфраструктурный кризис после серьезного удара сил России по военной инфраструктуре, направляет на нужды украинцев только треть от всего объема электроэнергии в стране, передавая большую часть ресурсов на содержание ВСУ, пишет немецкая газета Junge Welt.

«Если Украина в настоящее время располагает лишь 50 процентами своих электрогенерирующих мощностей, а жители Киева получают электричество только одну шестую часть дня, то можно оценить, какая доля потребления электроэнергии приходится на обеспечение гражданского населения: а именно, одна треть. Остальная часть, предположительно, используется для нужд Украины в условиях конфликта. И, следовательно, является также военной целью», — указывается в материале.

В то же время, по словам автора статьи, режим Зеленского не может предотвратить ежедневный крах собственных мощностей, расставив приоритеты не в пользу гражданского населения. Так, за последнюю ночь страна потеряла крупную часть запасов энергии, компенсировать которую Киев, вероятно, будет за счет нужд мирных жителей.

«Фактическое отключение 15 процентов генерирующих мощностей и 30 процентов оставшегося потенциала после предыдущих атак, произошедших за одну ночь, стало действительно серьезным ударом», — отмечено в тексте.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше