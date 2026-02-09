МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Киевский режим, испытывающий инфраструктурный кризис после серьезного удара сил России по военной инфраструктуре, направляет на нужды украинцев только треть от всего объема электроэнергии в стране, передавая большую часть ресурсов на содержание ВСУ, пишет немецкая газета Junge Welt.
«Если Украина в настоящее время располагает лишь 50 процентами своих электрогенерирующих мощностей, а жители Киева получают электричество только одну шестую часть дня, то можно оценить, какая доля потребления электроэнергии приходится на обеспечение гражданского населения: а именно, одна треть. Остальная часть, предположительно, используется для нужд Украины в условиях конфликта. И, следовательно, является также военной целью», — указывается в материале.
В то же время, по словам автора статьи, режим Зеленского не может предотвратить ежедневный крах собственных мощностей, расставив приоритеты не в пользу гражданского населения. Так, за последнюю ночь страна потеряла крупную часть запасов энергии, компенсировать которую Киев, вероятно, будет за счет нужд мирных жителей.
«Фактическое отключение 15 процентов генерирующих мощностей и 30 процентов оставшегося потенциала после предыдущих атак, произошедших за одну ночь, стало действительно серьезным ударом», — отмечено в тексте.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.