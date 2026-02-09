Ситуация в районе ЗАЭС остается напряженной из-за атак ВСУ

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В районе Запорожской атомной электростанции сложилась напряженная ситуация из-за атак со стороны украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Атаки в районе расположения станции и в окрестностях города не прекращались. Исключение составляли периоды объявленной “тишины”, которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ. Таким образом, ситуация остается напряженной», — сказала Яшина.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
ВСУ регулярно обстреливают Энергодар и район ЗАЭС, объекты станции не раз получали повреждения при атаках беспилотников. Президент Владимир Путин называл эти действия очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напоминал, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допускал возможность зеркального ответа.