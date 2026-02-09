Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация в районе ЗАЭС остается напряженной из-за атак ВСУ

РИА Новости: ситуация в районе ЗАЭС остается напряженной из-за атак ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В районе Запорожской атомной электростанции сложилась напряженная ситуация из-за атак со стороны украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Атаки в районе расположения станции и в окрестностях города не прекращались. Исключение составляли периоды объявленной “тишины”, которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ. Таким образом, ситуация остается напряженной», — сказала Яшина.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

ВСУ регулярно обстреливают Энергодар и район ЗАЭС, объекты станции не раз получали повреждения при атаках беспилотников. Президент Владимир Путин называл эти действия очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напоминал, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допускал возможность зеркального ответа.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше