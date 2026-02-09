Сын Олега Стриженова рассказал, что память отца почтут в семейном кругу

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сын народного артиста СССР Олега Стриженова заслуженный артист РФ Александр Стриженов рассказал РИА Новости, что память отца почтут в семейном кругу.
«Нет, пока что только всё семейное», — сказал Стриженов, отвечая на вопрос о том, планируют ли члены семьи проводить памятные мероприятия для поклонников творчества в годовщину смерти артиста.
Стриженов скончался 9 февраля 2025 года в возрасте 95 лет. Его похоронили на Аллее актеров Троекуровского кладбища.
Олег Стриженов — народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии «Золотой орел» (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.