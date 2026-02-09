Ричмонд
Сын Олега Стриженова рассказал, что память отца почтут в семейном кругу

Сын артиста Олега Стриженова рассказал, что память отца почтут в семейном кругу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сын народного артиста СССР Олега Стриженова заслуженный артист РФ Александр Стриженов рассказал РИА Новости, что память отца почтут в семейном кругу.

«Нет, пока что только всё семейное», — сказал Стриженов, отвечая на вопрос о том, планируют ли члены семьи проводить памятные мероприятия для поклонников творчества в годовщину смерти артиста.

Стриженов скончался 9 февраля 2025 года в возрасте 95 лет. Его похоронили на Аллее актеров Троекуровского кладбища.

Олег Стриженов — народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии «Золотой орел» (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.