Сийярто: Венгрия единственная из стран ЕС не поставляла Украине оружие

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Будапешт — единственная из столиц стран Евросоюза, которая не поставляла Украине вооружение.

Источник: Reuters

«Мы единственная страна в Европе, которая никогда не поставляла Украине никакого оружия. Мы страна, которая очень четко говорит о необходимости мира», — заявил Сийярто в эфире грузинского телеканала Rustavi2.

Как добавил глава МИД Венгрии, для властей страны категорически важно избежать вовлечения в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. По его словам, такая политика позволила укрепить страну во время кризиса.

