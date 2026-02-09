Российские военные за неделю освободили семь населенных пунктов в зоне СВО

За период с 2 по 8 февраля российские военные освободили семь населённых пунктов в зоне специальной военной операции. Такие данные приводит РИА Новости на основе изучения информации Министерства обороны РФ.
Под контроль были взяты по два населённых пункта в Харьковской, Запорожской и Сумской областях, а также один в Донецкой Народной Республике.
На предыдущей неделе, с 26 января по 1 февраля, силы РФ освободили девять населённых пунктов: по три в ДНР и Запорожской области, два в Харьковской области и один в Сумской области.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли рынок в Херсонской области, есть пострадавшие.
