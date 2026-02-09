Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные за неделю освободили семь населенных пунктов в зоне СВО

За период с 2 по 8 февраля российские военные освободили семь населённых пунктов в зоне специальной военной операции.

За период с 2 по 8 февраля российские военные освободили семь населённых пунктов в зоне специальной военной операции. Такие данные приводит РИА Новости на основе изучения информации Министерства обороны РФ.

Под контроль были взяты по два населённых пункта в Харьковской, Запорожской и Сумской областях, а также один в Донецкой Народной Республике.

На предыдущей неделе, с 26 января по 1 февраля, силы РФ освободили девять населённых пунктов: по три в ДНР и Запорожской области, два в Харьковской области и один в Сумской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли рынок в Херсонской области, есть пострадавшие.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.