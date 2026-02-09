Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сейсмологи зарегистрировали ощутимое землетрясение вблизи южных Курил

РИА Новости: у южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в ночь на понедельник в Тихом океане у побережья южных Курил, его ощутили на острове Шикотан, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в 55 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан произошло в ночь на 9 февраля. Очаг располагался на глубине 40 километров», — сказала Семенова.

По данным сейсмолога, подземный толчок силой до трех баллов ощутили на Шикотане, тревога цунами не объявлялась.