СК Красноярского края раскрыл, почему возобновлялись поиски Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 9 фев — РИА Новости. Поиски семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела, спасателям предстояло обследовать определенную территорию, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда «Спасатель» совершили двухдневные поиски семьи 30 и 31 января, однако, как сообщали в пресс-службе краевого учреждения, результата они не дали.
«Поиски в конце января осуществлялись в плановом порядке в рамках расследования уголовного дела. Спасатели в течение двух дней обследовали определенную территорию. Новой информации в ходе поисков получено не было», — сообщил собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту «а», части 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.