Мексика везет Кубе гуманитарную помощь на двух судах

Мексика после прекращения поставок нефти на Кубу из Венесуэлы стала крупнейшим поставщиком топлива для острова. Тем не менее, поставки из этой страны на Кубу также остановились в связи с мерами администрации США. Как поясняла Шейнбаум, нефть на остров поставлялась по коммерческим контрактам, а также в виде гуманитарной помощи, однако ввиду указа президента США Дональда Трампа эти поставки под вопросом, поскольку правительство «естественным образом не хочет навредить собственному народу». По неоднократным заверениям главы государства, правительство пытается разрешить ситуацию дипломатическими мерами.