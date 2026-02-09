Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт по международной безопасности обозначил условие для урегулирования конфликта на Украине

Эпископос счёл сотрудничество РФ и США условием завершения конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Российско-американское экономическое сотрудничество является одним из главных условий урегулирования украинского конфликта. Так заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос на странице в соцсети X.

По его мнению, экономические договоренности между Москвой и Вашингтоном будут иметь решающее значение. Эксперт не решился предположить, на какую сумму может быть заключено соглашение.

«Американо-российское экономическое сотрудничество является важной частью связей, которые необходимо наладить, чтобы завершить конфликт на наилучших условиях для США и Украины», — счел Марк Эпископос.

Президент США Дональд Трамп уже подключил американских военачальников к дипломатическим усилиям Вашингтона по конфликтам вокруг Украины и Ирана. Глава Белого дома решил отойти от традиционных методов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше