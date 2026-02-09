Эксперт по международной безопасности обозначил условие для урегулирования конфликта на Украине

Российско-американское экономическое сотрудничество является одним из главных условий урегулирования украинского конфликта. Так заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос на странице в соцсети X.
По его мнению, экономические договоренности между Москвой и Вашингтоном будут иметь решающее значение. Эксперт не решился предположить, на какую сумму может быть заключено соглашение.
«Американо-российское экономическое сотрудничество является важной частью связей, которые необходимо наладить, чтобы завершить конфликт на наилучших условиях для США и Украины», — счел Марк Эпископос.
Президент США Дональд Трамп уже подключил американских военачальников к дипломатическим усилиям Вашингтона по конфликтам вокруг Украины и Ирана. Глава Белого дома решил отойти от традиционных методов.