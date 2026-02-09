Ричмонд
Правящая партия Японии вернула контроль над нижней палатой парламента

Либерально-демократическая партия Японии получила 316 из 465 мест на досрочных выборах в палату представителей. Об этом сообщили по итогам голосования на телеканале NHK.

Партия впервые за год восстановила единоличное большинство в самой влиятельной палате парламента. Теперь ЛДПЯ сможет самостоятельно назначать председателей комитетов и ускорять принятие законов.

Коалиционный партнёр «Общество обновления Японии» завоевал 36 мест. Вместе две партии набрали больше двух третей голосов. Этого достаточно, чтобы преодолевать вето верхней палаты и вносить поправки в Конституцию. До выборов у ЛДПЯ было 196 мандатов, у партнёра — 34.

Ранее ролик с обращением премьер-министра Японии Санаэ Такаити установил рекорд популярности в японском сегменте YouTube. Видео набрало свыше 100 миллионов просмотров всего за девять дней. Этот результат превзошёл показатели клипов известных поп-исполнителей и айдол-групп страны. 30-секундный ролик выложили 26 января на канале ЛДПЯ перед стартом избирательной кампании.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

