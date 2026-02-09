Правящая партия Японии вернула контроль над нижней палатой парламента

Коалиционный партнёр «Общество обновления Японии» завоевал 36 мест. Вместе две партии набрали больше двух третей голосов. Этого достаточно, чтобы преодолевать вето верхней палаты и вносить поправки в Конституцию. До выборов у ЛДПЯ было 196 мандатов, у партнёра — 34.