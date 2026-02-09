Правящая партия Японии вернула контроль над нижней палатой парламента

Партия впервые за год восстановила единоличное большинство в самой влиятельной палате парламента. Теперь ЛДПЯ сможет самостоятельно назначать председателей комитетов и ускорять принятие законов.
Коалиционный партнёр «Общество обновления Японии» завоевал 36 мест. Вместе две партии набрали больше двух третей голосов. Этого достаточно, чтобы преодолевать вето верхней палаты и вносить поправки в Конституцию. До выборов у ЛДПЯ было 196 мандатов, у партнёра — 34.
Ранее ролик с обращением премьер-министра Японии Санаэ Такаити установил рекорд популярности в японском сегменте YouTube. Видео набрало свыше 100 миллионов просмотров всего за девять дней. Этот результат превзошёл показатели клипов известных поп-исполнителей и айдол-групп страны. 30-секундный ролик выложили 26 января на канале ЛДПЯ перед стартом избирательной кампании.
