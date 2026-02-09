Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценила, сможет ли следующий президент США откатить повестку Трампа

Цветкова: следующий президент вряд ли изменит трампистский курс США.

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Следующий после Дональда Трампа президент США вряд ли сможет полностью изменить трампистский курс Штатов во внешней и внутренней политике Вашингтона, заявила в беседе с РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады имени академика Г. А. Арбатова Наталья Цветкова.

«Полный откат повестки Дональда Трампа представляется малореалистичным, независимо от партийной принадлежности следующего президента. Даже в случае прихода к власти демократической администрации речь скорее пойдёт не о возврате к прежнему статус-кво, а о селективной корректировке отдельных элементов трампистского курса», — подчеркнула Цветкова.

Она отметила, что Дональд Трамп оставляет после себя значительное институциональное и политическое наследие: изменения в понимании роли исполнительной власти, трансформацию внешнеполитического дискурса, переоценку многосторонних обязательств и усиление акцента на суверенитете и национальной выгоде.

«Эти сдвиги уже встроены в политическую практику и общественные ожидания, что делает их труднообратимыми», — добавила глава ИСКРАН.

Цветкова подчеркнула, что следующий президент, скорее всего, позаимствует те элементы трамповской повестки, которые доказали свою эффективность или получили широкую поддержку, даже если они будут переупакованы в иную риторику и идеологическую оболочку.

«Теоретически возможна попытка более радикального разворота, однако на практике такой процесс был бы затяжным, конфликтным и потребовал бы серьёзных институциональных и политических ресурсов. Вопрос не в том, удастся ли “откатить” эпоху Трампа, а в том, каким образом его наследие будет переосмыслено и встроено в новую политическую конфигурацию США», — объяснила она.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше