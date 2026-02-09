Эксперт оценила, сможет ли следующий президент США откатить повестку Трампа

«Теоретически возможна попытка более радикального разворота, однако на практике такой процесс был бы затяжным, конфликтным и потребовал бы серьёзных институциональных и политических ресурсов. Вопрос не в том, удастся ли “откатить” эпоху Трампа, а в том, каким образом его наследие будет переосмыслено и встроено в новую политическую конфигурацию США», — объяснила она.