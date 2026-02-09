Замглавы Генштаба ВС РФ: исследовано значительное число трофейной техники ВСУ

«Она успешно решается за счет развитой в Минобороны РФ системы исследований захваченного у противника трофейного вооружения. В авангарде этой непростой деятельности стоит Научно-технический комитет (развития вооружений). На сегодняшний день завершено исследование значительного числа образцов применяемой ВСУ иностранной техники», — сказал Трушин в День российской науки и 214-й годовщины образования ВНК «Красной звезде».