Замглавы Генштаба ВС РФ: исследовано значительное число трофейной техники ВСУ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Завершено исследование значительного числа образцов применяемой ВСУ иностранной техники. Об этом сообщил председатель Военно-научного комитета (ВНК) ВС РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.
Он отметил, что беспрецедентное накачивание ВСУ боевой техникой НАТО «поставило перед российской военной наукой важнейшую задачу — своевременное парирование угроз, исходящих от западных образцов вооружения, военной и специальной техники и вскрытие уязвимостей в них».
«Она успешно решается за счет развитой в Минобороны РФ системы исследований захваченного у противника трофейного вооружения. В авангарде этой непростой деятельности стоит Научно-технический комитет (развития вооружений). На сегодняшний день завершено исследование значительного числа образцов применяемой ВСУ иностранной техники», — сказал Трушин в День российской науки и 214-й годовщины образования ВНК «Красной звезде».
Он подчеркнул, что «все выявляемые особенности своевременно учитываются и находят дальнейшее применение». «Соответствующие рекомендации оперативно доведены до войск», — добавил Трушин.