Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы Генштаба ВС РФ: исследовано значительное число трофейной техники ВСУ

Генерал-полковник Василий Трушин отметил, что все особенности боевых машин своевременно учитывают.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Завершено исследование значительного числа образцов применяемой ВСУ иностранной техники. Об этом сообщил председатель Военно-научного комитета (ВНК) ВС РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.

Он отметил, что беспрецедентное накачивание ВСУ боевой техникой НАТО «поставило перед российской военной наукой важнейшую задачу — своевременное парирование угроз, исходящих от западных образцов вооружения, военной и специальной техники и вскрытие уязвимостей в них».

«Она успешно решается за счет развитой в Минобороны РФ системы исследований захваченного у противника трофейного вооружения. В авангарде этой непростой деятельности стоит Научно-технический комитет (развития вооружений). На сегодняшний день завершено исследование значительного числа образцов применяемой ВСУ иностранной техники», — сказал Трушин в День российской науки и 214-й годовщины образования ВНК «Красной звезде».

Он подчеркнул, что «все выявляемые особенности своевременно учитываются и находят дальнейшее применение». «Соответствующие рекомендации оперативно доведены до войск», — добавил Трушин.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше