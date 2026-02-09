Дмитриев обратил внимание на слова премьера Чехии о срыве переговоров по Украине

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на высказывание премьера Чехии Андрея Бабиша о вмешательстве и срыве переговоров по Украине Британией в 2022 году из-за интереса к конфликту.
«Премьер-министр Чехии Бабиш заявил, что мир на Украине был достижим в апреле 2022 года — до тех пор, пока Великобритания и [экс-премьер] Борис Джонсон не вмешались, чтобы сорвать его: “К этому конфликту был интерес”, — написал Дмитриев в X.
Он также отметил, что срыв переговоров подтвердил глава украинской делегации на переговорах в 2022 году.
