Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев обратил внимание на слова премьера Чехии о срыве переговоров по Украине

Глава РФПИ подчеркнул, что к конфликту был интерес со стороны Великобритании.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на высказывание премьера Чехии Андрея Бабиша о вмешательстве и срыве переговоров по Украине Британией в 2022 году из-за интереса к конфликту.

«Премьер-министр Чехии Бабиш заявил, что мир на Украине был достижим в апреле 2022 года — до тех пор, пока Великобритания и [экс-премьер] Борис Джонсон не вмешались, чтобы сорвать его: “К этому конфликту был интерес”, — написал Дмитриев в X.

Он также отметил, что срыв переговоров подтвердил глава украинской делегации на переговорах в 2022 году.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше