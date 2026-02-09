Будут тратить по триллиону в год: В МИД РФ указали на затратность европейский программ вооружений

«Они [европейцы] все больше увязают в милитаризме, рассматривают милитаризацию экономики в качестве драйвера экономического роста, который позволит вывести Евросоюз из глубочайшего кризиса, в который он сам себя загнал этой антироссийской политикой, и избежать деиндустриализации», — сказал дипломат в интервью изданию «Известия», назвав чрезвычайно затратными осуществляемые европейскими странами программы вооружений.
Глушко добавил, что европейские страны будут вынуждены дополнительно тратить триллион в год на закупку вооружений.
Напомним, в 2025 году послы Евросоюза утвердили план милитаризации Европы на 150 миллиардов евро.
После этого в МИД РФ заявили, что Россия учитывает в военном планировании и шаги ЕС и НАТО, направленные на форсированную милитаризацию европейских стран и наращивание их военного потенциала.
В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что активная милитаризация стран-членов Европейского союза ведет к запредельному риску возникновения военно-политических конфликтов в регионе.