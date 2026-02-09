Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Будут тратить по триллиону в год: В МИД РФ указали на затратность европейский программ вооружений

Грушко: ЕС увязает в милитаризме.

Источник: Комсомольская правда

ЕС своей антироссийской политикой загнал себя в милитаризм и глубочайший кризис. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Они [европейцы] все больше увязают в милитаризме, рассматривают милитаризацию экономики в качестве драйвера экономического роста, который позволит вывести Евросоюз из глубочайшего кризиса, в который он сам себя загнал этой антироссийской политикой, и избежать деиндустриализации», — сказал дипломат в интервью изданию «Известия», назвав чрезвычайно затратными осуществляемые европейскими странами программы вооружений.

Глушко добавил, что европейские страны будут вынуждены дополнительно тратить триллион в год на закупку вооружений.

Напомним, в 2025 году послы Евросоюза утвердили план милитаризации Европы на 150 миллиардов евро.

После этого в МИД РФ заявили, что Россия учитывает в военном планировании и шаги ЕС и НАТО, направленные на форсированную милитаризацию европейских стран и наращивание их военного потенциала.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что активная милитаризация стран-членов Европейского союза ведет к запредельному риску возникновения военно-политических конфликтов в регионе.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше