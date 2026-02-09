Будут тратить по триллиону в год: В МИД РФ указали на затратность европейский программ вооружений

«Они [европейцы] все больше увязают в милитаризме, рассматривают милитаризацию экономики в качестве драйвера экономического роста, который позволит вывести Евросоюз из глубочайшего кризиса, в который он сам себя загнал этой антироссийской политикой, и избежать деиндустриализации», — сказал дипломат в интервью изданию «Известия», назвав чрезвычайно затратными осуществляемые европейскими странами программы вооружений.