Генштаб ВС РФ: внедрение ИИ позволит обеспечить военное превосходство армии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) рассматривается как одно из прорывных направлений обеспечения военного превосходства армии. Об этом сообщил председатель Военно-научного комитета (ВНК) ВС РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.
«Действительно, разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта в настоящее время рассматривается как одно из прорывных направлений обеспечения военного превосходства. Сценарии и модели будущих войн и операций, прогнозируемые военными учеными, уже сейчас существенно отличаются возрастающим участием в них высокотехнологичного вооружения, военной и специальной техники, в том числе с элементами искусственного интеллекта», — сказал Трушин в День российской науки и 214-й годовщины образования ВНК «Красной звезде».
Он добавил, что остаются важными традиционные факторы успеха в военном деле — численность войск, качество вооружения и уровень профессиональной подготовки солдат. Однако все большую значимость приобретают быстрота принятия решений и ситуационная осведомленность командиров и штабов, «поскольку современные войны представляют собой борьбу распределенных, сложно организованных систем».
«К сожалению, человеческие возможности по обработке столь больших массивов данных ограничены. Сложились условия, в которых человек без технологичной поддержки уже не способен обеспечить необходимые темпы и скорость управления», — уточнил Трушин.
Он привел несколько примеров такой поддержки. Современные беспилотники уже сложно представить без использования ИИ для навигации в условиях подавления сигналов. Также наземные ударные платформы применяют алгоритмы технического зрения для полуавтономного обнаружения и удержания целей, а артиллерийские комплексы получают данные от распределенных сенсорных сетей. Кроме того, технологии анализа видеопотока с помощью нейросетей стали мощным инструментом, обеспечивающим информационное и тактическое превосходство над противником.
«Однако важно помнить, что искусственный интеллект — это в первую очередь помощник оператора, а не лицо, принимающее решение», — заключил он.