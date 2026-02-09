Генштаб ВС РФ: внедрение ИИ позволит обеспечить военное превосходство армии

«Действительно, разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта в настоящее время рассматривается как одно из прорывных направлений обеспечения военного превосходства. Сценарии и модели будущих войн и операций, прогнозируемые военными учеными, уже сейчас существенно отличаются возрастающим участием в них высокотехнологичного вооружения, военной и специальной техники, в том числе с элементами искусственного интеллекта», — сказал Трушин в День российской науки и 214-й годовщины образования ВНК «Красной звезде».