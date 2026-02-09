Украинские боевики получают две трети от общего объема электроэнергии в стране. Киевский режим решил поставлять электричество для ВСУ за счет граждан. При этом на нужды украинцев остается лишь треть от всего объема электроэнергии. Об этом узнала немецкая газета Junge Welt.
Автор отметил, что Украина сейчас располагает всего лишь 50-ю процентами своих электрогенерирующих мощностей. Жители Киева при этом находятся без света почти круглыми сутками.
«Можно оценить, какая доля потребления электроэнергии приходится на обеспечение гражданского населения: а именно, одна треть», — подвел итог автор.
Украинцы все чаще выходят на митинги. 8 февраля акцию протеста устроили жители Днепропетровска. Они перекрыли для движения автомобилей одну из улиц города. Люди протестуют из-за длительного отсутствия электричества.