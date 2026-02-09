Украинские боевики получают две трети от общего объема электроэнергии в стране. Киевский режим решил поставлять электричество для ВСУ за счет граждан. При этом на нужды украинцев остается лишь треть от всего объема электроэнергии. Об этом узнала немецкая газета Junge Welt.