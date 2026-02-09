Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Генштабе назвали внедрение ИИ прорывом в военном превосходстве

Трушин: внедрение ИИ рассматривается как прорыв в военном превосходстве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) рассматривается как прорыв в военном превосходстве, заявил председатель военно­-научного комитета Вооружённых сил РФ — замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.

«Действительно, разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта в настоящее время рассматривается как одно из прорывных направлений обеспечения военного превосходства», — сказал Трушин газете «Красная звезда».

Замначальника Генштаба отметил, что сценарии и модели будущих войн и операций, прогнозируемые военными учёными, уже сейчас существенно отличаются возрастающим участием в них высокотехнологичного вооружения, военной и специальной техники, в том числе с элементами ИИ.