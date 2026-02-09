Ричмонд
В Генштабе рассказали о парировании угроз от вооружений НАТО

Трушин: парирование угроз от вооружений НАТО решается изучением трофеев ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Парирование угроз от вооружений НАТО решается изучением трофеев ВСУ, заявил председатель военно­-научного комитета Вооружённых сил РФ — замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.

«Беспрецедентное накачивание ВСУ боевой техникой НАТО поставило перед российской военной наукой важнейшую задачу — своевременное парирование угроз, исходящих от западных образцов вооружения, военной и специальной техники и вскрытие уязвимостей в них. Она успешно решается за счёт развитой в Минобороны системы исследований захваченного у противника трофейного вооружения. В авангарде этой непростой деятельности стоит Научно-технический комитет (развития вооружений)», — сказал Трушин газете «Красная звезда».

Он отметил, что на сегодняшний день завершено исследование значительного числа образцов применяемой ВСУ иностранной техники, все выявляемые особенности своевременно учитываются и находят дальнейшее применение, соответствующие рекомендации оперативно доведены до войск.

