В Одессе вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Одессе на Украине вновь раздались взрывы, что стало причиной для объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
По информации телеканала, звуки взрывов были слышны в различных районах города, что вызвало беспокойство среди местных жителей. «В Одессе были слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги также был зафиксирован не только в Одесской области, но и в Сумской области, а также частично в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Виницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Киевской областях. Это свидетельствует о широкой зоне потенциальной угрозы и повышенной активности воздушных атак.
Ситуация в регионе остается напряженной, и власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности и следить за официальными источниками информации.