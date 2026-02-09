В Одессе вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги также был зафиксирован не только в Одесской области, но и в Сумской области, а также частично в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Виницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Киевской областях. Это свидетельствует о широкой зоне потенциальной угрозы и повышенной активности воздушных атак.