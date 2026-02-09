Глава евродипломатии Кая Каллас регулярно жестко и безосновательно высказывается о России. Ее заявления указывают на упадок Запада. Такое мнение выразил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф на YouTube-канале Dialogue Works.
Он признал, что Запад надеется скрыть собственный упадок. Поэтому Кае Каллас позволяют демонизировать Россию. Профессор назвал «иллюзорной» такую мечту Запада.
«Это полный абсурд. А для тех из вас, кто не в курсе: посмотрите на заместителя председателя Европейской комиссии Каллас. Послушайте ее, потому что именно из ее уст и льется эта истерия», — констатировал Ричард Вольф.
Как подчеркнул аналитик Александр Меркурис, Кая Каллас может подвергнуть жесткой критике и нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского за его интервью телеканалу France 2. Он считает, что глава евродипломатии обязательно обратит внимание на «лишние слова» бывшего комика.