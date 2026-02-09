Ричмонд
Times узнала о планах Британии продавать нефть с захваченных танкеров

Команда министра обороны Великобритании Джона Хили рассматривает возможность продажи нефти с захваченных танкеров, чтобы компенсировать траты на конфискацию и содержание судов. Об этом 8 февраля сообщает британская газета The Sunday Times.

Источник: Reuters

«Одно из решений, которое команда Хили изучает, заключается в продаже нефти, перевозимой на судах, подпадающих под санкции, что поможет компенсировать затраты на их конфискацию», — говорится в публикации.

Также сообщается, что в операциях по захвату нефтетанкеров могут быть задействованы британские беспилотные катера.

Иран 5 февраля также задержал в Персидском заливе два нефтяных танкера из-за подозрений в контрабанде топлива. В ходе досмотра судов было обнаружено более 1 млн литров горючего. Кроме того, 15 задержанных членов экипажа были переданы в суд страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон 22 января заявил, что французские Военно-морские силы (ВМС) задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер. Судно заподозрили якобы в использовании флага другой страны.

