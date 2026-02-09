Посол России в Сеуле оценил перспективы возобновления прямого авиасообщения

В октябре прошлого года около 100 общественных организаций из Южной Кореи и других стран обратились с петицией к администрации президента Республики Корея с требованием возобновить прямые авиарейсы между Сеулом и Москвой, включить возобновление авиасообщения в государственную политику и возместить ущерб от отсутствия прямого авиасообщения гражданам.