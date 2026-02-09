Ричмонд
Сергей Бурунов рассказал, почему «загнал себя»

Актер Сергей Бурунов признался, что не умеет отдыхать.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Актер, телеведущий Сергей Бурунов в интервью РИА Новости признался, что загнал себя, потому что не умеет отдыхать.

«Я просто не умею этого делать (отдыхать — Прим. ред.), оказывается. Загнал себя. Хотя отдыхать необходимо. Для меня это возможность проводить время с близкими людьми. Максимально отключаться. Еще мечтаю научиться спать. Тогда, наверное, получится отдых. А так — баня, спа, спортзал, секс, сон, еда. Что еще? На море. Все как у всех», — рассказал артист.

Полностью интервью с Сергеем Буруновым читайте на сайте ria.ru.