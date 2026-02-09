Ричмонд
Бурунов составил свой топ фильмов по итогам 2025 года

РИА Новости: Сергей Бурунов назвал самые впечатлившие его кинопроекты 2025 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Актер Сергей Бурунов в интервью с РИА Новости назвал особенно впечатлившие его кинопроекты 2025 года, среди которых спортивная драма F1 с Брэдом Питтом и сериал «Камбэк» с Александром Петровым.

«В последнее время мне особенно понравились “Последний рубеж”, “Хищник. Планета смерти”, от “Франкенштейна” даже всплакнул. F1 с Брэдом Питтом смотрел два с половиной часа просто как парализованный, ну и “Камбэк” с Саней Петровым», — поделился актер.

Премьера сериала «Камбэк» состоялась в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 4 октября. В нем Александр Петров, с которым Бурунов вместе снимался в нескольких сезонах сериала «Полицейский с Рублевки» играет бродягу по кличке Компот, оказавшегося на улице в Нижнем Новгороде нулевых.