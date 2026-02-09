Бурунов составил свой топ фильмов по итогам 2025 года

«В последнее время мне особенно понравились “Последний рубеж”, “Хищник. Планета смерти”, от “Франкенштейна” даже всплакнул. F1 с Брэдом Питтом смотрел два с половиной часа просто как парализованный, ну и “Камбэк” с Саней Петровым», — поделился актер.