Бурунов составил свой топ фильмов по итогам 2025 года

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Актер Сергей Бурунов в интервью с РИА Новости назвал особенно впечатлившие его кинопроекты 2025 года, среди которых спортивная драма F1 с Брэдом Питтом и сериал «Камбэк» с Александром Петровым.
«В последнее время мне особенно понравились “Последний рубеж”, “Хищник. Планета смерти”, от “Франкенштейна” даже всплакнул. F1 с Брэдом Питтом смотрел два с половиной часа просто как парализованный, ну и “Камбэк” с Саней Петровым», — поделился актер.
Премьера сериала «Камбэк» состоялась в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 4 октября. В нем Александр Петров, с которым Бурунов вместе снимался в нескольких сезонах сериала «Полицейский с Рублевки» играет бродягу по кличке Компот, оказавшегося на улице в Нижнем Новгороде нулевых.