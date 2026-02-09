Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что Великобритания в лице бывшего премьера Бориса Джонсона вмешалась и сорвала российско-украинские мирные переговоры в апреле 2022 года.
В своём сообщении в социальной сети X Дмитриев процитировал Бабиша, который заявил, что мир на Украине можно было достичь, если бы не вмешательство Лондона, имевшего в этом конфликте свой интерес.
К публикации был прикреплён фрагмент интервью главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который подтвердил, что после стамбульских переговоров Джонсон приезжал в Киев и призвал украинские власти не подписывать соглашение с Россией, а продолжать военные действия.
