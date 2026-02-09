Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев оценил слова премьера Чехии Бабиша о срыве переговоров по Украине в 2022 году

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что Великобритания в лице бывшего премьера Бориса Джонсона вмешалась и сорвала российско-украинские мирные переговоры в апреле 2022 года.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что Великобритания в лице бывшего премьера Бориса Джонсона вмешалась и сорвала российско-украинские мирные переговоры в апреле 2022 года.

В своём сообщении в социальной сети X Дмитриев процитировал Бабиша, который заявил, что мир на Украине можно было достичь, если бы не вмешательство Лондона, имевшего в этом конфликте свой интерес.

К публикации был прикреплён фрагмент интервью главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который подтвердил, что после стамбульских переговоров Джонсон приезжал в Киев и призвал украинские власти не подписывать соглашение с Россией, а продолжать военные действия.

Ранее Сийярто сказал, в каком случае украинский конфликт был бы уже завершен.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше