ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Людей с западной Украины добавляли в каждое подразделение ВСУ в Димитрове из-за недоверия к бойцам, рассказал РИА Новости житель Димитрова Вячеслав Мироненко.
Напротив дома Вячеслава располагался украинский расчет БПЛА. Военные часто выходили на улицу за севшими дронами.
«Разговорились, он из-под Павлограда сам, сельский хлопец. У них в каждом подразделении кто-то есть с западной Украины, либо николаевские. Сами понимаете для чего, недоверие», — сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что в задачи бойцов с западной Украины входили доносы на своих сослуживцев.
Командующие группировками войск «Центр» и «Восток» доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.