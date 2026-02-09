Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В каждое подразделение ВСУ в Димитрове добавляли людей с западной Украины

РИА Новости: в подразделения ВСУ в Димитрове добавляли людей с западной Украины.

ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Людей с западной Украины добавляли в каждое подразделение ВСУ в Димитрове из-за недоверия к бойцам, рассказал РИА Новости житель Димитрова Вячеслав Мироненко.

Напротив дома Вячеслава располагался украинский расчет БПЛА. Военные часто выходили на улицу за севшими дронами.

«Разговорились, он из-под Павлограда сам, сельский хлопец. У них в каждом подразделении кто-то есть с западной Украины, либо николаевские. Сами понимаете для чего, недоверие», — сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что в задачи бойцов с западной Украины входили доносы на своих сослуживцев.

Командующие группировками войск «Центр» и «Восток» доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше