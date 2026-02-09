В Приморье суд встал на сторону работника, уволенного в испытательный срок

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — РИА Новости. Суд восстановил на работе сотрудника пожарной части в Приморье, который сдал зачет, но не прошел испытательный срок из-за конфликта с подчиненными, следует из решения инстанции, с которым ознакомилось РИА Новости.
В документе указано, что работник обратился в районный суд Владивостока с иском о восстановлении в должности в пожарной части, откуда его уволили в период трехмесячного испытательного срока в связи с неудовлетворительным результатом испытания. Также истец просил взыскать с ответчика зарплату за время вынужденного прогула, премию, компенсацию за задержку выплаты премии и зарплаты, компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.
Суд признал увольнение незаконным и присудил истцу ряд выплат, в том числе компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей. Приморской краевой суд в целом поддержал это решение, изменив некоторые суммы. Ответчик обжаловал решения в кассационном суде.
«Результаты испытания признаны неудовлетворительными по следующим основаниям: нарушены общие принципы и правила служебного поведения в части соблюдения норм профессиональной этики и правил делового поведения, корректности и внимательности в обращении с гражданами и должностными лицами. В сложившейся ситуации истец как заместитель начальника пожарной части, относящийся к категории “руководитель”, не выдержал испытание при приеме на работу и не может исполнять обязанности в данной должности ввиду неоднократного нарушения Кодекса этики и служебного поведения, повлекшего за собой конфликт с подчиненным личным составом», — указано в решении суда.
Отмечается, что работник по окончании стажировки в должности заместителя начальника пожарной части сдал зачет, то есть подтвердил соответствующую квалификацию. При этом обращения коллектива, объяснительные сотрудников пожарной части, которые положены в основу увольнения истца, подтверждают наличие конфликта, но «не указывают на несоответствие работника требованиям, предъявляемым к нему при приеме на работу».
«Решение Ленинского районного Владивостока (…) и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда (…) оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения», — постановил кассационный суд.