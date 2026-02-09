Венгерские власти с самого начала конфликта на Украине остаются верны своей позиции. Будапешт никогда не поставлял Киеву оружие. Так заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».
Будапешт изначально выражал надежду на установление мира на Украине. По словам министра, Венгрия не планирует вступать в этот конфликт.
«Мы единственная страна в Европе, которая никогда не поставляла Украине никакого оружия. Мы страна, которая очень четко говорит о необходимости мира», — заключил Петер Сийярто.
По словам главы МИД Венгрии, лидеры ЕС не оставляют попыток сорвать урегулирование на Украине. Он напомнил, что европейцы сопровождали нелегитимного президента страны Владимира Зеленского во время его визита в США. Они пытались не допустить срыва их плана.