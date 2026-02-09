Ричмонд
Названа самая подешевевшая рыба в России по итогам 2025 года

РИА Новости: сельдь и треска стали самыми подешевевшими рыбами в 2025 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сельдь стала самой подешевевшей рыбой в опте в России по итогам прошлого года, также в топ вошли скумбрия и треска, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

«Селедка — самая подешевевшая рыба по итогам 2025 года. В топ самых подешевевших в оптовом звене видов отечественной рыбопродукции вошли сельдь, скумбрия и треска», — сообщили в ассоциации со ссылкой на данные мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП «Нацрыбресурса».

Там уточнили, что атлантическая сельдь подешевела почти на треть — до 138 рублей за килограмм, тихоокеанская сельдь — на 30%, до 105 рублей за килограмм, атлантическая скумбрия — на 12,9%, до 270 рублей за килограмм, цена атлантической трески стала ниже на 8,4% и составила 490 рублей за килограмм.

«Рейтинг самых подешевевших видов рыб ярко демонстрирует насколько сложным является ценообразование на рыбную продукцию в России. Да, показатели вылова — важный фактор, влияющий на оптовую цену, но далеко не единственный. К примеру, вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне снижается, но тем не менее цены и на сельдь, и на скумбрию, и на треску на внутреннем рынке в прошлом году не росли», — отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

«Одновременно с этим вылов тихоокеанской сельди второй год бьет рекорды, но в 2024 году не привел к сиюминутному снижению цены. Отложенный эффект проявился только в прошлом году: цена снизилась на 30%. Рост издержек, “логистическое трение” — все это тоже факторы формирования цены», — добавил он.