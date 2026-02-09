Ричмонд
Келин: Россия имеет полное право рассматривать Британию как участника конфликта.

ЛОНДОН, 9 фев — РИА Новости. Россия имеет полное право рассматривать Лондон как де-факто участника конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Британия политически направляет, финансово и военно-технически поддерживает, снабжает разведданными, оснащает, тренирует и сражается вместе с ВСУ и другими украинскими силовыми структурами. Мы имеем полное право рассматривать Лондон как де-факто участника конфликта. Действие программы “Интерфлекс” по подготовке военнослужащих, а также офицерского состава ВСУ, было продлено до конца 2026 г. Список баз официально не раскрывается», — сказал Келин.