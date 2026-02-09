Стармер обсуждал свой уход в отставку, пишут СМИ

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
Ранее глава аппарата Стармера Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей Мандельсона с Эпштейном.
«Стармер на протяжении (нескольких — ред.) дней обсуждал, может ли он позволить себе оставаться (на посту — ред.) без Максуини», — говорится в сообщении.
Неназванный помощник одного из британских министров оценил шансы Стармера сохранить кресло премьера на этой неделе как «50 на 50».
По данным агентства, на Даунинг-стрит появились опасения, что министры начнут подталкивать Стармера к отставке, например, через угрозы собственных увольнений.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну, которого в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.