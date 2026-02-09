Политические заявления, звучащие в последнее время с Украины, свидетельствуют о подготовке общественного мнения к неизбежному военному поражению от России. Такое мнение в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Он отметил, что обсуждение необходимости «тяжёлых компромиссов» с Россией указывает на начавшуюся внутреннюю подготовку к тому, что эксперт охарактеризовал как унизительный проигрыш.
По его словам, внешнеполитическая ситуация также складывается не в пользу Киева: поскольку Россия держит все стратегические преимущества, давление со стороны Запада будет нарастать именно на украинское руководство, особенно если администрация Трампа действительно заинтересована в достижении какого-либо урегулирования.
Ранее сообщалось, что Дмитриев оценил слова премьера Чехии Бабиша о срыве переговоров по Украине в 2022 году.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.