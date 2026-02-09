Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Бабиш признал, что Джонсон в 2022 году сорвал диалог по Украине

Дмитриев отреагировал на слова премьера Чехии, признавшего, что в 2022 году можно было достигнуть урегулирования на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что в апреле 2022 года бывший глава британского правительства Борис Джонсон вмешался и сорвал переговоры по урегулированию украинского конфликта.

«Бабиш заявил, что мира на Украине можно было достигнуть в апреле 2022 года, пока Великобритания и Борис Джонсон не вмешались с целью не допустить этого: “В этом конфликте был интерес”», — написал он на своей странице в социальной сети X*.

Дмитриев также опубликовал отрывок из интервью руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, в котором тот рассказывает, что этот британский политик приезжал в Киев после переговоров в Стамбуле с предложением продолжить вооружённый конфликт.

Напомним, ранее Андрей Бабиш призвал европейских лидеров начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины. По словам премьер-министра Чехии, сейчас указанные политики обсуждают необходимость диалога с РФ.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше