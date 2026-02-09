Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что в апреле 2022 года бывший глава британского правительства Борис Джонсон вмешался и сорвал переговоры по урегулированию украинского конфликта.
«Бабиш заявил, что мира на Украине можно было достигнуть в апреле 2022 года, пока Великобритания и Борис Джонсон не вмешались с целью не допустить этого: “В этом конфликте был интерес”», — написал он на своей странице в социальной сети X*.
Дмитриев также опубликовал отрывок из интервью руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, в котором тот рассказывает, что этот британский политик приезжал в Киев после переговоров в Стамбуле с предложением продолжить вооружённый конфликт.
Напомним, ранее Андрей Бабиш призвал европейских лидеров начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины. По словам премьер-министра Чехии, сейчас указанные политики обсуждают необходимость диалога с РФ.
