Россия обладает полным правом рассматривать Великобританию как фактического участника конфликта на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Он пояснил, что Лондон не только оказывает Киеву политическую, финансовую и военно-техническую поддержку, но и снабжает его разведданными, занимается подготовкой и оснащением украинских военных, а также непосредственно участвует в боевых действиях на стороне ВСУ.
Келин отметил, что действие британской программы «Интерфлекс» по обучению украинских военнослужащих продлено до конца 2026 года, хотя точный список задействованных баз официально не раскрывается.
