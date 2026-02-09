Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше отметки в 56 тысяч пунктов

РИА Новости: Nikkei превысил 56 тысяч пунктов после победы правящей в Японии ЛДП.

Источник: © РИА Новости

ТОКИО, 9 фев — РИА Новости. Индекс Nikkei на Токийской бирже после открытия торгов в понедельник взлетел более чем на 3,3 процентных пункта на фоне оглушительной победы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити, превысив отметку в 56 тысяч пунктов, следует из данных торгов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые семь минут после начала торгов поднялся на 3,36 процентных пункта, до отметки в 56 078,31 пункта.

В Японии 8 февраля состоялись выборы в ключевую нижнюю палату парламента. По итогам голосования ЛДП одержала оглушительную победу, единолично получив более двух третей мандатов. Это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где партия не имеет большинства, без опоры на голоса депутатов из других политических партий.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше