Ростех: танки с БПЛА используют для снайперского поражения одиночных целей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские танки во взаимодействии с беспилотниками используются для снайперского поражения одиночных малоразмерных целей. Об этом в интервью ТАСС, посвященном выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.
Он указал, что все последние версии боевых машин существенно доработаны в плане системы управления огнем, прицельных комплексов. Улучшена внутренняя эргономика боевых отделений — и в плане визуализации информации для экипажа, и в плане управления.
«Техника демонстрирует высокую точность стрельбы как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Сегодня уже танки во взаимодействии с БПЛА используются для снайперского поражения одиночных малоразмерных целей», — сказал Оздоев.
