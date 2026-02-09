Ричмонд
Ростех: танки с БПЛА используют для снайперского поражения одиночных целей

Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев указал, что все последние версии боевых машин существенно доработали в плане системы управления огнем и прицельных комплексов.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские танки во взаимодействии с беспилотниками используются для снайперского поражения одиночных малоразмерных целей. Об этом в интервью ТАСС, посвященном выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

Он указал, что все последние версии боевых машин существенно доработаны в плане системы управления огнем, прицельных комплексов. Улучшена внутренняя эргономика боевых отделений — и в плане визуализации информации для экипажа, и в плане управления.

«Техника демонстрирует высокую точность стрельбы как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Сегодня уже танки во взаимодействии с БПЛА используются для снайперского поражения одиночных малоразмерных целей», — сказал Оздоев.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.

