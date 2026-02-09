Ричмонд
Энергоснабжение ЗАЭС стабильно, работают обе внешние линии электропередачи

РИА Новости: энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС стабильно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции стабильно, работают обе внешние линии электропередачи, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Ранее руководство ЗАЭС неоднократно сообщало об отключении одной из двух, а позже и обеих линий, обеспечивающих электроэнергией станцию. Персонал успешно справился с внештатной ситуацией, работу обеспечивали дизельные генераторы, станция эксплуатировалась в пределах допустимых норм безопасности. Позже питание ЗАЭС было восстановлено.

«Ситуация с энергоснабжением собственных нужд станции стабильна. В работе находятся обе внешние линии электропередачи, что обеспечивает энергоснабжение в полном объеме», — сказала Яшина.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше