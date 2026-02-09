Энергоснабжение ЗАЭС стабильно, работают обе внешние линии электропередачи

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции стабильно, работают обе внешние линии электропередачи, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее руководство ЗАЭС неоднократно сообщало об отключении одной из двух, а позже и обеих линий, обеспечивающих электроэнергией станцию. Персонал успешно справился с внештатной ситуацией, работу обеспечивали дизельные генераторы, станция эксплуатировалась в пределах допустимых норм безопасности. Позже питание ЗАЭС было восстановлено.
«Ситуация с энергоснабжением собственных нужд станции стабильна. В работе находятся обе внешние линии электропередачи, что обеспечивает энергоснабжение в полном объеме», — сказала Яшина.