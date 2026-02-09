Эксперт объяснил, почему россияне активно покупают недвижимость в Турции

Граждане РФ лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года. В июне 2022 года иностранцам было продано максимальное количество объектов за два года — более 8,6 тысячи, россияне тогда приобрели почти 1,9 тысячи объектов. С конца 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч — в мегаполисах.